США и Иран могут не урегулировать конфликт, считает американский лидер Дональд Трамп. Он рассказал об этом во время своих рассуждений о росте цен на нефть на мероприятии в Лас-Вегасе, посвященном усилиям его администрации в налоговой сфере.

"А сегодня она стоит 89-90 долларов [за баррель]. И это во время войны, мы пока [её] не урегулировали. Возможно, мы и не сделаем этого", — сказал Трамп.

При этом за несколько минут до этого времени он заявил, что операция против Ирана может завершиться уже очень скоро.

США и Израиль начали утром 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Объявляя о начале ударов, Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, а США уничтожат военно-морские силы Ирана, все его ракеты и полностью разрушат ракетную промышленность страны.