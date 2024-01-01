Здрасьте, гости дорогие. Валите туда, откуда прибыли. В Германии решили помочь украинцам, которых несколько лет принимали как дорогих гостей. Канцлер Мерц пообещал Зеленскому, что украинских беженцев ему перекинут обратно, чтобы было кем фронт затыкать.

Так, по мнению канцлера, только и возможно укрепить обороноспособность Украины. В переводе с Мерцевского на человеческий – хватить есть немецкий хлеб, езжайте обратно.

Германия приняла около миллиона украинцев, помогать были готовы со всей душой. Но подсчитали: льготы и выплаты для дорогих гостей обошлись бюджету почти в 6 миллиардов евро. Только в 2024-м.

Повыкидывать пинком под зад тех, кого недавно принимали, как родных, вроде неловко. Хотя очень по-европейски. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт открывает в Берлине так называемый консультационный центр, в котором задержавшимся гостям будут рассказывать об их перспективах на родине и том, что в Германии у них перспектив нет и давать советы: как домой поскорее вернуться.

Коренные немцы озабочены не только наплывом гостей. После того, как в среду Минобороны России опубликовало список филиалов украинских компаний, выпускающих беспилотники в Европе и предупредило о возможной эскалации, в немецких соцсетях поднялась горячая дискуссия.

Меж тем в Берлине киевскому гостю вместо хлеба соли показывали разного калибра беспилотники, которые помогут ему еще немного продержаться. Но главным подарком станет возвращение десятков тысяч украинцев, до которых не дотягиваются руки ТЦК и которыми можно заткнуть рассыпающийся фронт.

"Це Еуропа". У которой в действительности все не так, как на самом деле.