Рассекречены документы об информационном противостоянии во время ВОВ

Минобороны России в рамках нового мультимедийного проекта "Наше оружие - правда" опубликовало архивные материалы об информационном противостоянии между СССР и гитлеровской Германией в годы Великой Отечественной войны. Рассекреченные документы рассказывают о различии методов и целей идеологического противоборства.

В информационную войну, навязанную противником, СССР вступил немедля, и вел ее достойно и профессионально. Уже 23 июня 41-го вышел приказ об издании наших газет на иностранных языках и их заброске в тыл противника. Так в Польше, Финляндии, Румынии и Германии люди узнавали, что Советский Союз не побежден и активно сопротивляется.

"Здесь показано, что у нас в Москве проходит парад 7 ноября 1941 года. И правительство Москвы никуда не разбежалось", - рассказала Юлия Венгер, главный документовед по работе со СМИ и общественностью ЦА МО РФ.

Рассекреченные документы об информационном противостоянии во время Великой Отечественной опубликованы в новом разделе сайта Минобороны. Рассказывают они и о том, как немецкая пропаганда твердила, что в результате наступления Вермахта Красная армия разбита, а советские власти разбежались. Впрочем, обманывать свой народ фашисты начали еще задолго до этого.

"Практически все немцы верили в то, что СССР собирался напасть на фашистскую Германию. И Германия просто нанесла упреждающий удар. Даже допросы пленных немцев информацию подтверждают", - сообщил Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, военный историк.

Подход Геббельса - министра пропаганды Третьего Рейха - вообще строился на тотальной лжи и запугивании. Советский Союз представлялся дикой страной с ордами варваров, уничтожить которых - благо.

"Показывали русских людей уродами. Нравственными уродами, неполноценными людьми. Существами, в прямом смысле слова, которых и убить даже не жалко. Это даже благо, вроде как для них, для этих существ. Отсюда и приказ Гитлера о том, что снимается всякая ответственность за воинские преступления", - отметил Юрий Кнутов.

Советская же пропаганда изобличала нацистскую верхушку. К простым немецким солдатам подход был другой. На территории врага разбрасывали листовки, в которых гарантировалась жизнь сдавшимся в плен. А на передовой работали окопные громкоговорители, из которых звучали общечеловеческие темы - немецкая колыбельная, письма родных.

"Передавалось письмо одной немецкой девушки солдату Ганимаеру, в котором она жалуется, что война затянулась и, что жизнь стала невыносимой. Как только начиналась передача, стрельба со стороны противника была прекращена. И не возобновлялась до конца передачи", - рассказала Юлия Венгер.

С территории врага наши разведчики докладывали, что такие трансляции немцы действительно очень внимательно слушали. А в Главном политическом управлении Красной армии нашли еще один способ заставить противника сдаться - уже пленных немцев забрасывали обратно к своим.

"Был заслан один немецкий солдат, который вернулся и привел с собой обратно 123 человека - немецких солдат. И это еще не предел", - сообщила Юлия Венгер.

Изначальные действия сторон во многом и определили методы ведения информационной войны. Немцам, чтобы оправдать свое нападение, приходилось выдумывать ложь о "жидо-большевизме". Советской же пропаганде достаточно было показывать те зверства, которые творили нацисты на оккупированных территориях.