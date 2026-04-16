Бьющаяся в агонии Пугачева приняла судьбоносное решение

В 2022 году Алла Пугачева вместе с молодым мужем и двумя детьми покинула Россию. Вначале она отправилась в Израиль, где у супруга Примадонны давно жили родственники. Однако надолго там певица не осталась. Как только обострился палестино-израильский конфликт, в результате которого Алле и ее близким пришлось спасаться в бомбоубежище, артистка с мужем и детьми перебралась на Кипр.

Известно, что несколько лет назад Пугачева купила там элитную недвижимость и получила местный паспорт. Семейство проживает в поселке. Примадонна ведет тихую размеренную жизнь, в то же время ее молодой муж мотается по миру с гастролями, чтобы обеспечить безбедное существование семье.

Однако недавно стало известно, что артистка снова решила сменить место жительства. Сообщалось, что певица будто бы приглядела домик в Болгарии. Косвенно информацию о переезде подтверждало то, что на кипрском сайте недвижимости появилось объявление о продаже виллы, которую занимает Пугачева. Кроме того, дом предлагался для долгосрочной аренды. Примадонна планировала каждый месяц выручать за него 1,4 миллиона в месяц.

Но теперь артистка передумала. Объявления о продаже и аренде недвижимости исчезли с местных риэлторских сайтов, передает "Газета.ru".

В Сети бурно обсуждают перемещения Аллы Пугачевой. По мнению комментаторов, артистка мечется, а сейчас, загнанная в угол, приняла судьбоносное решение не возвращаться в Россию. Интернет-пользователи считают, что сменившая несколько стран Примадонна "бьется в агонии".

Некоторые и вовсе предполагают, что переезды артистки связаны с незавидным финансовым положением. Якобы на это может намекать желание Аллы Пугачевой продать то роскошный замок в подмосковной деревне Грязь, то шикарную квартиру в центре Москвы. Более того, ранее выставлялась на продажу ее дача на Истре. Отметим, что пока ничего из этой недвижимости никто не купил.

