Алферова появилась на красной дорожке с крошечной дочкой на руках

Актриса Елена Алферова прославилась благодаря таким проектам как "Спасская", "Два холма" и "Наследство". Несмотря на востребованность в профессии, о своей личной жизни она предпочитает не распространяться. Однако известно, что несколько месяцев назад известная актриса стала мамой.

С подросшей малышкой на руках Елена Алферова вышла на красную дорожку торжественной церемонии открытия 48-го Московского международного кинофестиваля в театре "Россия". Для выхода в свет актриса выбрала светлый наряд, состоящий из блестящего топа и воздушной юбки ниже колен. Образ дополнило мохнатое пальто в тон. Дочку Елена нарядила тоже в светлое. Алферова так и сияла от счастья.

К слову, на стартовавшем кинофестивале будут представлены фильмы из 43 стран, десятки мировых премьер. За статуэтку Святого Георгия в основном конкурсе будут бороться 13 фильмов. "Страсть" из Индии, "Падение" из Китая, две российских картины - "Отец" Павла Иванова и "Выготский" Андрея Бильжо об известнейшем ученом-психоаналитике.

В программе фестиваля абсолютно все жанры: триллеры, драмы, боевики, фантастика, документальное кино и релизы новейших сериалов. Закроется фестиваль 23 апреля фильмом "Берлинский герой".

