В Лондоне стартовали слушания по делу о подрывах "Северных потоков"

В Лондоне начались слушания по делу о подрывах "Северных потоков". Иск в Высокий суд Англии и Уэльса подала компания - оператор Nord Stream.

Она требует от ответчика - страхового рынка Lloyds of London - выплатить компенсацию в размере 580 миллионов евро. Предполагается, что разбирательство продлится около пяти недель. При этом суд не станет устанавливать, кто именно стоял за подрывами трубопроводов, а сосредоточится исключительно на страховых выплатах.

Ответчик настаивает на том, что инцидент связан с военным конфликтом между Россией и Украиной, что подпадает под исключения в полисе.