Хрупкое перемирие между Ливаном и Израилем грозит новым кровопролитием

На улицах - тысячи взрослых и детей. Ликуют и размахивают флагами. Им в ответ приветственно сигналят водители машин. Ночное небо разрывают трассирующие пули. Это такой своеобразный победный салют от бойцов "Хезболлы". Этой ночью вступило в силу перемирие между Ливаном и Израилем.

Пока "Хезболла" свои обязанности выполняет. Сегодня в Тель-Авиве и Хайфе люди спокойно выходят на улицы. Не слышно сирен, грохота установок ПВО и взрывов. Хотя и ливанцы, и израильтяне понимают - перемирие всего на 10 дней. И оно настолько хрупкое, что один единственный выстрел с любой стороны может спровоцировать новое кровопролитие. Премьер Нетаньяху отдал приказ прекратить огонь неохотно. И лишь после настойчивых просьб президента США.

Эту зону безопасности ЦАХАЛ создает на территории Ливана. В 10 километрах от своих границ. И тут - никаких компромиссов. Танки, пехота, спецназ обратно в Израиль не уйдут. И более того, военные откроют огонь на поражение по любой цели. Без предупреждения. Если решат, что она может быть опасной.

На занятых территориях, в деревнях, продолжатся зачистки. Нетаньяху считает эти меры любезностью Трампу. И ждет от него встречных шагов. А, точнее, полного уничтожения ядерной программы и потенциала Ирана. Не важно какими силами, способами и средствами.

Иран пока молчит. Власти страны хорошо понимают - на самом деле ядерная программа занимает воображение Трампа лишь как политический тезис. Куда больше - экономика. Ормузский пролив и углеводороды. Они, в отличие от разговоров про обогащенный уран, могут приносить реальные деньги.

Поэтому, контроль за транзитом нефти из Персидского залива - главное к чему стремится Трамп. Особенно сегодня, когда цены на топливо в США бьют рекорды. Аналитики рынка прогнозируют скачок с 4 долларов за галлон - до 6. Для простых американцев, как, впрочем, и бизнеса - это почти катастрофа. Первая в списке на колоссальные убытки - гражданская авиация. Компания лоукостеров Spirit Airlines сегодня объявила, что приостанавливает работу. И начинает процедуру банкротства.