Собянин рассказал о благоустройстве школьных территорий к новому учебному году

В Москве в этом году обновят около 100 пришкольных территорий, сделав их и комфортными, и безопасными. Детали рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Чтобы дети проводили время на свежем воздухе с интересом и пользой, у каждого школьного здания будет собственная инфраструктура. К новому учебному году обустроят около 200 игровых площадок с досками для рисования мелом, подвесными мостиками, балансирами, скамейками.

Для учеников начальных классов организуют зоны спортивных игр. Обновят более 500 физкультурных площадок: это и футбольные поля, и беговые дорожки, и пространство для баскетбола, волейбола, настольного тенниса, гимнастики. Около некоторых школ появятся зоны с грядками, для изучения растений и основ огородничества.