В дагестанском селе на месте широкой улицы образовался зияющий провал

В Дагестане более 100 домов в Дахадаевском районе повреждены или разрушены из-за оползня. По всему региону перекрыты автодороги, без транспортного сообщения остались несколько поселков. Идёт срочная эвакуация людей. Наиболее сложная ситуация сложилась в селе Уркарах, где земля буквально уходит у жителей из-под ног.

Очевидцы не скрывают эмоции. В Дахадаевском районе Дагестана, в селе Уркарах, уже несколько дней продолжается оползень. Еще недавно здесь была широкая улица, теперь на её месте - зияющий провал.

Жителей предупредили о немедленной эвакуации. Люди покидали жилища в спешке, успевая взять минимум вещей. В Уркарахе полностью разрушены 17 домов, ещё 87 получили частичные повреждения. Огромные трещины рассекли склон, многие здания повисли над обрывом.

По словам жителей, о том, что село стоит в опасной зоне, в местной администрации знали давно, но меры не предпринимались. Серьезно повреждены не только дома, но и дороги, разрушен мост через реку. В результате несколько населенных пунктов остались без транспортного сообщения. А в самом Уркарахе повреждён водопровод. В пострадавшие регионы организована доставка гуманитарной помощи - продуктов и предметов первой необходимости. В Уркарахе пункт временного размещения организовали в местной гимназии, многие пока не понимают, как жить дальше.

Оползневые процессы в горных районах Дагестана активизировались после сильнейших ливней и рекордных снегопадов. Режим чрезвычайной ситуации введен в восьми районах. Вчера в селе Нижние Убекимахи жители наблюдали обрушение многотонного пласта земли длиной в несколько километров.

Сейсмологи продолжают фиксировать непрерывные подвижки грунта на площади более 16 гектаров, и в горных районах Дагестана сохраняется угроза массового схода лавин и новых оползней.