Ограбление в банке Неаполя выглядело как боевик: налетчики испарились

Дерзкое ограбление в Италии. В разгар рабочего дня в один из банков Неаполя ворвалась группа из трех налётчиков. Свои лица они прятали за масками с изображением известных актеров. Клиентов и сотрудников финансовой организации взяли в заложники, а когда спецназ провёл штурм, будто испарились. Как злоумышленникам удалось уйти?

Тяжело вооруженный спецназ стягивают в центр Неаполя. Полиция и карабинеры уже на месте. Многочисленным очевидцам, которые с тревогой следят за происходящим с балконов и улицы, становится ясно: происходит что-то экстраординарное. Напряжение зашкаливает. В этот самый момент группа налётчиков удерживает в банке десятки людей. Грабители ворвались в здание средь бела дня. Хорошо ориентировались, действовали уверенно и дерзко. Еще и носили маски голливудских актеров. Свидетели этой сцены признаются: чувствовали себя так, будто случайно попали на съемки боевика.

В ходе переговоров налётчики согласились отпустить заложников. На этих кадрах спецназ вскрывает окно и выводит людей. Целый час они провели в страхе за свою жизнь. У некоторых сдали нервы. Шести пострадавшим потребовалась помощь медиков. Тем временем силовики начали штурм.

"Банк окружён, возможностей для бегства нет", - самонадеянно заявлял представитель карабинеров. Помещение забросали светошумовыми гранатами, проникли внутрь. Каково же было разочарование бойцов, когда их глазам предстала такая картина. Разгромленное хранилище, вскрытые сейфы. Некоторые ячейки преступники прихватили с собой.

А сами - как испарились. Предположительно, ушли через канализацию. Удалось обнаружить машину, на которой злоумышленники приехали. Но сильно это не помогло: автомобиль в угоне, номера поддельные. Грабителей до сих пор ищут. А офис банка осаждают клиенты. Они надеются узнать, чьи сбережения украдены. Никакой информации кредитная организация не даёт.