Пожарный вынес из огня и откачал двух кошек в Тюмени: на счету героя десятки спасенных животных

Чудесная история спасения произошла в Тюмени: там пожарный вынес из огня и откачал двух кошек.

Пожар произошел накануне в многоэтажке на улице Республики. Сотрудники МЧС спасли трех человек. Жертв среди людей не было.

Позже в соцсетях появилось видео, на котором спасатель откачивает кошку с помощью кислородной маски и массажа сердца. После того, как животное очнулось, спасатель аккуратно и заботливо стал баюкать его на руках.

Всего из задымленного подъезда спасатель вынес трех кошек, помощь понадобилась двум из них.

Имя героя — Руслан Белоус. Как рассказали в региональном МЧС, для него это не первый опыт. Животных он спасает регулярно — за 14 лет службы мужчина вынес из огня более десятка кошек, собак и даже черепах.