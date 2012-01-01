Анна Снаткина вышла в свет одна на фоне слухов о разводе

42-летняя Анна Снаткина посетила торжественную церемонию открытия 48-го Московского международного кинофестиваля в театре "Россия". Для выхода в свет популярная актриса выбрала лаконичный розовый наряд, который сопроводила убранными в высокий пучок волосами.

Интересно, что артистка появилась на красной дорожке в одиночестве, хотя обычно на подобных мероприятиях ее неизменно сопровождал супруг, известный актер и шоумен Виктор Васильев.

В Сети немедленно отреагировали на сольное появление Анны Снаткиной на публике. Некоторые интернет-пользователи судачат, что в личной жизни популярной актрисы не все гладко. Кое-кто утверждает, что Снаткина и Васильев на грани развода. Причем что стало причиной, неизвестно. Сама актриса никак не комментирует эти слухи.

Напомним, что с питерским актером и шоуменом Виктором Васильевым Анна Снаткина познакомилась на съемках программы Yesterday live на Первом канале. В октябре 2012 года пара сыграла свадьбу – на тот момент актриса уже ждала ребенка и была на седьмом небе от счастья. Однако роды оказались настолько тяжелыми, что мама и дочь провели в больнице более двух недель. К счастью, наследница Вероника растет здоровой и умной девочкой на радость родителям.

