Оставшиеся без отца дети окружили смертельно больную Лерчек

На днях Артема Чекалина приговорили к семи годам тюремного заключения. Он был признан виновным в выводе в ОАЭ более 250 миллионов рублей. Сам Артем Чекалин в ходе разбирательств частично признавал вину. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Также он выплатит штраф в размере 194 миллиона рублей.

Что касается его бывшей жены Валерии, то в настоящее время в ее отношении судебное дело приостановлено, потому что она борется с раком желудка четвертой стадии. Оказалось, коварная болезнь успела поразить весь организм, метастазы выявили в позвоночнике, ногах и легких. Ко всему прочему у Лерчек перестал видеть один глаз.

В Сети пользователи переживают за судьбу троих детей Валерии и Артема. Однако пока им беспокоиться не о чем. Новый возлюбленный Лерчек на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" опубликовал видео и фото, как с тремя детьми смертельно больная Чекалина проводит время. Вероятно, чтобы не шокировать наследников, Валерия, которая на днях постриглась налысо, носит дома парик.

Она сама приняла такое решение после того, как после первой химиотерапии у нее стали выпадать волосы. "Лере лучше. К сожалению, еще есть тошнота. Но семья - всегда лучшее лечение. Моя сильная и красивая Лера", - написал Луис Сквиччиарини, отец ее четвертого ребенка.

