МИД уличил Францию во лжи о визах россиянам

Посольство Франции в Москве лукавит, утверждая, что правила выдачи виз россиянам не изменились. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так представитель внешнеполитического ведомства ответила на заявления французского диппредставительства о том, что Франция стала выдавать россиянам больше виз. Захарова напомнила, что до пандемии коронавируса консульство выдавало гражданам России около полумиллиона виз в год, большинство из которых были многократными. Сейчас Франция выдает всего около 150 тысяч виз и преподносит это как достижение.

Посольству следовало бы добавить, что Евросоюз в одностороннем порядке прекратил действие Соглашения с Россией об упрощении выдачи виз, указала Захарова.

"Это привело к увеличению стоимости шенгенской визы с 35 до 80 евро, росту количества отказов в выдаче виз, сокращению сроков пребывания по туристическим визам. Кроме того, как уже упоминалось выше, на сегодняшний день россияне могут получать только однократные визы под конкретные поездки", - говорится в заявлении Марии Захаровой.

Кроме того, французские дипломаты делают лицемерные заявления о "важности обменов" с России в то время, как Париж свернул множество связей с Москвой. Правительство вынудило французские компании закрыть инвестпроекты в России, запретило университетам поддерживать программы обмена и многое другое.