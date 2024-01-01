Анна Седокова обратилась к известной ведущей: "Если бы не ты, я бы умерла"

На одном из светских мероприятий в Москве Анна Седокова обратилась с трогательной речью к известной гимнастке, а ныне телеведущей Ляйсан Утяшевой. Оказывается, девушки дружат уже порядка 20 лет. Утяшева поддерживала Седокову в самые сложные периоды в жизни.

"Если бы не ты, я бы умерла, честно. Ляйсан спасла меня в самый сложный период моей жизни. Была тем человеком, который не дал мне поломаться. Спасибо тебе огромное", - обратилась к Ляйсан Анна со слезами на глазах.

Та немедленно подошла к подруге и крепко ее обняла, передает Super. В Сети же гадают, о каком периоде жизни говорила сексапильная артистка. Некоторые комментаторы предполагают, что Седокова подразумевала травлю, которая обрушилась на нее после трагической смерти ее экс-супруга, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

Напомним, спортсмен скончался в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года, буквально в день рождения артистки. Певица тяжело переживала смерть бывшего мужа и даже попала в больницу с нервным срывом.

Недавно в Хорошевский суд Москвы поступил иск от родственников покончившего с собой баскетболиста Яниса Тиммы к его вдове Анне Седоковой. Родители спортсмена Райтис и Аусма Тимма, а также его первая жена Сана Оша требуют раздела совместно нажитого с бывшим супругом певицы имущества.

