Младенческая смертность в России снизилась до абсолютного минимума

Показатель младенческой смертности в России снизился до абсолютного минимума в истории страны, сообщил президент Владимир Путин. Об этом говорится в приветственной телеграмме главы государства, направленной участникам расширенного заседания коллегии Минздрава.

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала об улучшении качества медицинской диагностики в стране. Во многом этим объясняется рост общей заболеваемости россиян. Увеличивается и доступность высокотехнологичной медицинской помощи.

В прошлом году ее получили более полутора миллионов человек. Также, по словам Голиковой, завершено создание персонализированных противоопухолевых мРНК вакцин и Т-клеточной иммунотерапии.