Собянин: Определены 10 новых резидентов креативного кластера "Сколково"

Определены первые десять резидентов второй очереди Креативного кластера "Сколково", где специалисты будут разрабатывать уникальные отечественные решения для создания и распространения контента. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

В частности, планируют сделать платформу на основе искусственного интеллекта, которая может находить в видеофайлах нужные сцены. Реалистичные цифровые аватары, способные вести диалог в реальном времени. Нейросеть для генерации музыки на основе текстовых материалов. А ещё инновационное освещение зданий, превращающее фасады, скульптуры и промышленные площадки в арт-инсталляции.

Приём заявок на размещение в кластере медиатехнологий продолжается. От предпринимателей уже поступило более 100 запросов.