Куда сходить в Москве в Дни исторического и культурного наследия

В Москве уже в эти выходные стартуют Дни культурного наследия. Горожане смогут посетить три сотни исторических зданий, причём двери откроют даже те, куда в обычные дни не попасть. Чем организаторы готовы удивить в этом году?

Этот роскошный особняк на Новой Басманной пережил несколько революций и войн без потерь. Его фасады выполнены в "греческом стиле", а внутреннее убранство - словно путешествие в другую эпоху. Вековые тайны, красивые легенды и факты.

Дом Стахеева - постоянный участник Дней наследия. "Михаил Бугровский, известный в то время архитектор, спросил, а в каких стилях будем строить? Во всех, денег хватит на всё. Миллион рублей строительство этого особняка. Все залы сделаны из самых дорогих строительных материалов. Мы с вами попадаем в такой портал 19 века", - рассказала Марина Крамская, экскурсовод.

Готическая комната из самого дорого дерева, обустройство здания по последним технологическим тенденциям. Попасть сюда даже в наше время непросто и уже это значит - прикоснуться к истории. Уникальная возможность увидеть то, что обычно скрыто за закрытыми дверьми.

Убранство дворца - как сундук с сокровищами. Каждая комната - отдельный мир. Классика, неоготика и мавританский стиль. Причем, подавляющее большинство интерьеров сохранилось до настоящего времени без особых переделок и реставраций.

А этот дом Дворцового ведомства - памятник культурного наследия федерального значения - новичок акции. В здании, построенном в конце 18 века, жили архитектор Тюрин, историки Забелин и Соловьёв. Несколько лет оно находилось на реставрации.

Специалисты привели в порядок фасады и внутренне убранство. Теперь здесь Музей казачества. В экспозиции - более тысячи предметов: от личных вещей казаков до оружия и наград.

"Архалук, который выставлен только у нас, и аналогов не сохранилось ни в одном музее, вообще нигде. Макеты Кубанской и Терской хат, которые лично в руках держал император. Форма Александра II и Александра III", - рассказала Ирина Повх, заведующая отделом Центрального музея российского казачества Государственного исторического музея.

Еще один дом с флигелем на Новинском бульваре тоже впервые участвует в акции. Долгое время здание пустовало и требовало серьёзной реставрации. Специалисты провели комплексные работы: сохранили композицию главного фасада и декоративное убранство интерьеров. Сейчас здесь разместилась основная московская площадка фонда "Обнажённые сердца", который помогает детям с нарушениями развития. В рамках экскурсии получится не только посетить типичный дом конца XIX века, но и узнать о знаменитых соседях.

"У нас тут проживали князья Гагарины, князья Оболенские. У нас рядом, кстати все путают, вот он жёлтый домик рядом Шаляпин жил - это другой особняк уже. У нас здесь жил Чайковский Пётр Ильич. Так что мы с вами в аристократическом месте", - рассказала Светлана Щепорская, экскурсовод.

"Дни наследия" стартуют 18 апреля и продлятся до конца мая. В рамках акции можно будет посетить порядка 300 памятников московской старины. Так же запланировано около тысячи мероприятий - выставки, лекции, мастер-классы. Записаться на события можно на портале "Узнай Москву".