В Театре сатиры поставили психологический триллер "Метод Гренхольма"

Премьера в Театре сатиры. Там поставили психологический триллер "Метод Гренхольма". По культовой пьесе каталонского драматурга Жорди Гальсерана.

На сцене - четыре персонажа. Которым предстоит пройти жёсткий отбор за право занять высокую должность. Для этого используется так называемый Метод Грёнхольма.

Авторы новой постановки создали идеальную атмосферу для интеллектуальной драмы. Минимум декораций, холодные тона, сменяющиеся красными тревожными вспышками. Напряжённый саундтрек. Для почти абсурдного действа и место выбрали соответствующее.

"Мы поставили эту пьесу на Чердаке сатиры, там, где особая атмосфера. Она создаёт, знаете, такой по-настоящему творческий и тот самый глубинный смысл, который помогает раскрыться каждому артисту", - отметил худрук театра Евгений Герасимов.