Найти друга можно прямо в центре Москвы. На Тверском бульваре на фестивале "Пасхальный дар" - собаки и кошки из приютов ждут добрых и заботливых хозяев. У всех питомцев - ангельский характер и правильное воспитание. Понятно, что такой подарок отдадут в руки не каждому.

Сотни преданных глаз следят за гостями. Каждый радостно помахивает хвостом в надежде, что будущий хозяин где-то рядом. Любого четвероного друга можно забрать прямо с площадки фестиваля, а всю информацию о них расскажут организаторы.

На площадке фестиваля "Пасхальный дар" своего человека ждут более 200 питомцев из частных и городских приютов Москвы. Однажды попав в ненадёжные руки, здесь они ищут любовь на всю жизнь. Отбор потенциальных хозяев очень строгий.

"С вами пообщаются, узнают, готов ли ваш дом к тому, чтобы вы завели питомца, готовы ли вы сами или это какое-то спонтанное решение. С вами заключат документ. Это документ ответственного содержания, поэтому если вы сегодня-завтра или в выходные решите завести питомца, обязательно возьмите с собой паспорт", - рассказала Анастасия Бизюкина, начальник отдела по взаимодействию со СМИ управления координации деятельности комплекса городского хозяйства.

Дарья просто шла домой и неожиданно встретилась глазами с Моцартом. "Всё детство мечтала о том, что я собаку куплю, знала породу, которую я хочу, знала, где я ее куплю, но я пришла сегодня сюда и вы посмотрите на эти глаза. Мы с ним очень похожи характером, и я решила, что это будет первое моё доброе дело на Пасху, и я решила подарить ему свой дом", - рассказала она.

Марго на руки к новому владельцу не идёт, но охотно подставляет живот для поглаживаний. Ей всего полтора года и ее уже бросали. На фестивале нового друга можно сразу обследовать.

"Вся ветеринарная помощь, которую мы можем оказать в этих условиях, она абсолютно бесплатная, даже чипирование. Вакцинация проводится, опять-таки, эта та услуга, которая востребована весной особенно", - отметил Геннадий Погребняк, заведующий Калининской ветеринарной клиникой ГБУ "Мосветобъединение".

Питомцам, которые уже нашли своих мам и пап, здесь тоже будет чем заняться. В фестивале приняли участие более 40 благотворительных организаций. И если кто-то пока не решился забрать собаку или кошку из приюта, можно помочь тем, кто в ней нуждается.