Вместо груди два черных пятна: режиссер Германика устроила провокацию на открытии ММКФ

Накануне, 16 апреля, в столице стартовал 48-й Московский международный кинофестиваль. По красной дорожке на торжественной церемонии открытия культового мероприятия прошлись Светлана Дружинина, Анна Банщикова, Даниил Воробьев, Алексей Учитель, Дарья Екамасова, Алексей Герман-младший, Настасья Самбурская, Ирина Безрукова и многие другие.

Однако особое внимание журналистов привлекла режиссер Валерия Гайя Германика. Для выхода в свет она выбрала весьма провокационный образ - прозрачное черное платье. Наряд совершенно не оставил простора для воображения. Так, было видно, что Валерия не надела бюстгальтер. Грудь Германики прикрыли два черных пятна.

Отметим, что сопровождала Валерию ее старшая дочь, юная Октавия. Отметим, что девушке нет и 20 лет, однако совсем недавно она уже сделала Германику бабушкой. О радостном событии сообщила сама режиссер в социальных сетях.

К слову, на мероприятии Октавия, по мнению комментаторов в Сети, выглядела куда скромнее матери. Для выхода в свет она выбрала закрытое удлиненное красное платье. Изюминкой образа стал мрачный готический макияж.

