Евгений Тепляков предстанет перед судом: иск подал однофамилец ректора МАДИ

На Евгения Теплякова подали в суд. Иск зарегистрирован 16 апреля в Савеловском суде Москвы, следует из картотеки Мосгорсуда.

Истцом значится Ажгиревич А.И. Также зовут ректора Московского автомобильно-дорожного университета (МАДИ), где, по данным источников "ТВ Центра", получает очередное образование Алиса Теплякова, а также еще двое детей Евгения Теплякова. Ответчиком указан полный тезка отца семейства — Тепляков Е.В.

Иск подан по статье 5.61 Кодекса об административных правонарушениях "Оскорбление". В материалах дела указывается, что в июле 2025 года Ажгиревичу было отказано в возбуждении административного дела, однако в сентябре он подал жалобу от отказ.

Что стало причиной подачи иска к Евгению Теплякову по статье "Оскорбление" неизвестно, однако по данными СМИ летом прошлого года отец семейства подавал документы в МАДИ на зачисление еще двух своих детей - Хеймдалля и Лейи. Из открытых источников известно, что Алиса учится на специальности "Технология транспортных процессов", а Хеймдалль и Лейя — на специальности "Наземные транспортно-технологические средства". Все трое якобы обучаются за счет бюджета.

Отец-скандалист

Евгений Тепляков известен своим склочным характером. Он неоднократно оскорбительно высказывался в адрес МГУ, где меньше года проучилась старшая из детей - Алиса. В 2021 году он даже подрался с заведующим кафедрой вуза. Видео драки >>

Спустя год Тепляков разразился бранью в адрес ректора "Синергии" из-за того, что университет отказался зачислять его детей. Тогда вуз также намеревался податься в суд на отца-инноватора.

13-летний психолог

В марте стало известно, что Алиса Теплякова смогла окончить Российский государственный гуманитарный университет и защитить диплом педагога-психолога. Девочка училась дистанционно. "ТВ Центр" первым подробно рассказал об обстоятельствах защиты 13-летней девочки.

Спустя несколько недель стало известно, что она получила второй диплом о высшем образовании по направлению подготовки. Во втором случае название вуза неизвестно. СМИ предполагают, что речь идет о негосударственном Московском международном университете.

Евгений Тепляков утверждает, что получившая диплом психолога Алиса Теплякова уже проводит платные консультации. Одна сессия с 13-летней девочкой стоит 50 тысяч рублей, а желающих попасть к ней якобы очень много.

9-летний продавец

В апреле стало известно, что в семействе Тепляковых произошло очередное пополнение в череде заветных корочек об образовании детей. На этот раз документ получила младшая сестра 13-летней Алисы Тепляковой, которая месяц назад защитила сразу два диплома о высшем образовании.

9-летняя Терра Теплякова пока высшим образованием похвастаться не может, но уже освоила рабочую специальность. В своих соцсетях отец семейства Евгений сообщил, что девочка получила свидетельство о присвоении квалификации "Продавец продовольственных и непродовольственных товаров" 3 разряда.