Стильный и интеллигентный: вот так выглядит первый муж Аллы Пугачевой

Официально Алла Пугачева была замуж пять раз. Ее избранниками в разное время были продюсер Евгений Болдин и режиссер Александр Стефанович, певец Филипп Киркоров и юморист Максим Галкин*.

Однако первым официальным супругом Примадонны стал артист латвийского происхождения Миколас Орбакас. От него Пугачева в 1971 году родила дочь Кристину. Однако буквально через пару лет после появления на свет общего ребенка Алла и Миколас оформили развод.

Впрочем, до сегодняшнего дня бывшие супруги сумели сохранить человеческие отношения. Что и говорить, у них дни рождения следуют буквально друг за другом. Так, если 15 апреля Примадонне исполнилось 77 лет, то ее первому мужу 16 апреля "стукнул" 81 год.

По такому поводу Кристина Орбакайте на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" опубликовала фотографию, на которой запечатлена с именинником. "С днем рождения, папуля!" - коротко написала певица, у которой с отцом, несмотря на его расставание с ее мамой, сохранились теплые и близкие отношения.

В Сети многие комментаторы рассыпались в комплиментах и поздравлениях Миколасу Орбакасу. По мнению интернет-пользователей, 81-летний артист выглядит стильно и интеллигентно. Люди высказали мнение, что отец Кристины Орбакайте производит приятное впечатление. В отличие от бывшей жены Миколас Орбакас давно ведет крайне закрытый образ жизни.

*Внесен Минюстом России в Реестр физлиц-иноагентов

