Финал олимпиады студентов "Я - профессионал" по направлению "ИИ" прошел в Москве

Финал Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал" по направлению "Искусственный интеллект" прошёл в столице. Турнир организован Президентской платформой "Россия - страна возможностей".

Участники решали 3 практические задачи. Например, написание эффективного программного кода. А еще показали отличные знания математических основ искусственного интеллекта.

После выполнения заданий финалистов ждала насыщенная программа. Для них провели парад роботов. И экскурсию по лабораториям Института искусственного интеллекта МФТИ.