"Счет на недели": онколог рассказал о стремительном развитии рака у Лерчек

Блогер Лерчек в конце февраля родила сына от танцора Луиса Сквиччиарини. А сразу после родов у нее выявили рак желудка четвертой стадии с метастазами. Сейчас Валерия Чекалина проходит химиотерапию в центре онкологии имени Блохина.

Суд приостановил уголовное дело в отношении блогера и снял домашний арест, чтобы Лерчек могла сосредоточиться на лечении. При этом бывшего мужа Валерии Артема Чекалина признали виновным в незаконных валютных операциях. Он приговорен к семи годам колонии.

Говорят, у Валерии Чекалиной быстро развилось заболевание. Онколог отметил плюсы и минусы стремительного течения недуга. С одной стороны, быстро делящиеся клетки быстрее погибают от воздействия химии. Но с другой стороны, такое лечение превращается в гонку, ведь нужно лечиться на опережение, организм должен восстановиться к следующему курсу, чтобы не было пропусков, иначе новая масса клеток, которая успеет появиться, сведет на нет весь положительный эффект от прошлого курса.

"Если же скорость деления обгоняет, то все заканчивается печально. Так случается, когда идет лейкозоподобное течение. Тогда счет на недели и сделать часто ничего нельзя", - заявил онколог для Woman.ru.

