Песков заявил о росте вовлеченности Запада в украинский конфликт

Вовлеченность некоторых европейских стран в украинский конфликт растет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что все подробности участия западных стран были подробно изложены в недавнем заявлении Минобороны.

Ранее военное ведомство раскрыло адреса предприятий в Европе, производящих беспилотники и комплектующие к ним для Украины. Продукция 21 предприятия используется для ударов по российской территории. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал этот список перечнем законных целей для Вооруженных сил России.

Ранее сегодня в Минобороны сообщили, что за неделю с 11 по 17 апреля армия в ответ на атаки на гражданскую инфраструктуру нанесла один массированный и пять групповых ударов по объектам Украины. Удары были нанесены по предприятиям ВПК, задействованным в производстве крылатых ракет, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, военным аэродромам, местам сборки и хранения ударных беспилотников, а также пунктам временной дислокации живой силы.