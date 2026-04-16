"Я не справлюсь без помощи": Агата Муцениеце выступила с признанием о дочери

Агата Муцениеце вышла в свет с дочкой Мией. Популярная актриса призналась, что у ее наследницы крайне плотное расписание. "Она сама захотела 800 кружков — театральная студия, гимнастика, конный спорт...", - отметила Агата.

Мия хочет пойти по стопам своих родителей и стать актрисой. Агата Муцениеце дала понять, что не собирается отговаривать дочь. "Я считаю, что каждый должен сам выбирать, что он хочет делать. Главное, чтобы ребенок был счастлив. И вообще человек, если он выбирает профессию по сердцу, он, считай, не работает, а наслаждается тем, чем занимается. Хочет быть актрисой, пожалуйста. Все мы должны проходить какие-то разочарования в этой жизни", - высказала мнение актриса.

Сама Муцениеце тоже плотно занята: она приводит себя в форму после третьих родов, успевает заниматься детьми, посещает светские мероприятия и уже собирается вернуться к работе. Засиживаться в декрете она явно не планирует. Чтобы все успеть, Агата делегировала обязанности. "Конечно, у меня есть помощники. В моем случае я не справлюсь без помощи", - сообщила Агата The Voice.

Напомним, в конце прошлого года Муцениеце родила дочь от аккордеониста-виртуоза, дирижера, композитора Петра Дранги. О том, что у артистов роман, стало известно в конце 2024 года. Поначалу Агата и Петр скрывали отношения. Но в итоге летом 2025 года музыкант и актриса сыграли роскошную свадьбу в самом центре Москвы.

