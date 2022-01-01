"Завтра он потребует жену Трампа": над постами командующего армией Уганды смеется весь мир

Не генерал-майор и даже не генерал-полковник. За главой Народных сил обороны Уганды в народе уже давно и прочно закрепилось звание "Генерал Х" - по наименованию соцсети, в которой он ведет не только личную, но и официальную переписку. Дипломатические ноты? Для Мухузи Кайнеругабы это прошлый век. Их прочитают в лучшем случае в посольстве - ведь он пока не президент, а сын президента и его преемник. А тут сразу - почти три миллиона просмотров по всему миру. В том числе и в Турции, где в весенний полдень 11 апреля и не подозревали, что в далекой Уганде стране со второй по мощи армией в НАТО поставили ультиматум: "Помимо миллиарда от Турции, я хочу самую красивую женщину в этой стране в жены. Для Турции это очень простая сделка: либо они платят, либо я закрываю их посольство здесь. Они могут ответить тем же и закрыть наше посольство в Турции. Нет проблем".

Не проблема для бравого генерала и запрет полетов турецких авиакомпаний в Уганду, и выезд граждан из страны в Турцию, потому что опасно. Правда, чего испугался - непонятно. Ведь сам пригрозил. Но прошла неделя - посольства работают, самолеты летают, а пост из соцсети пропал. Но интернет, как известно, помнит все. А Кайнеругаба - самый известный его пользовать не то что в Уганде, а, возможно, и во всей Африке.

Длиннорогие коровы ватусси в Уганде - фактически священные животные. Самое большое стадо, конечно, у президента страны Йовери Мусевени - десятки тысяч голов. А если у семьи такое богатство, отчего бы не воспользоваться, решил наследник.

В 2022 году Мухузи Кайнеругаба неожиданно решил жениться. Не смутило ни то, что уже был женат, ни трое детей, ни христианское вероисповедание. Избранницей стала Джорджа Мелони - тогда еще кандидат на пост премьер-министра Италии. За невесту угандийский принц пообещал небывалое приданое - 100 коров. Объяснил: дарить девушкам цветы не в традициях его страны, зато ватусси как нельзя лучше соответствуют высокому положению избранницы. Выкуп невесты должен был организовать посол Уганды в Риме Масси Мазанти. А чтобы в серьезности намерений жениха не было сомнений, в сторону Италии полетел ультиматум: не удастся завоевать сердце девушки, завоевана будет столица.

О столь своеобразном предложении Мелони, скорее всего, узнала, но ответом любвеобильного генерала не удостоила. А вскоре из соцсети исчез и его пост. Что, кстати, случается с завидной регулярностью. Ведь что ни сообщение - то маленькая победоносная война. В том же октябре 2022-го, видимо, расстроенный молчанием итальянской красавицы Кайнеругаба пригрозил за две недели захватить столицу Кении - Найроби. Не понравились ему итоги выборов с этой стране. Чтобы замять международный скандал, извиняться за выходку сына пришлось отцу: "Я прошу наших кенийских братьев и сестер простить нас за твиты, опубликованные генералом Мухузи, бывшим командующим сухопутных войск. Это неправильно для государственных служащих, будь то гражданские или военные, комментировать или каким-либо образом вмешиваться во внутренние дела братских стран".

Однако молчал "Генерал Х" недолго. Следующим объектом его буйной дипломатии стал Судан - пообещал захватить его столицу Хартум. И снова последовали удаление поста и официальные извинения президента Уганды. А дома разговор с воинственным дитятей на этот раз был, видимо, столь суров, что Мухузи решил установить самозапрет на соцсети. Вот только выдержал информационный вакуум недолго. Сначала прошелся по внутренним проблемам - написал, как будет рубить головы и кастрировать оппозиционеров. А потом вернулся на международную арену. Не смог молчать, когда союзники бомбили Иран полтора месяца - и безрезультатно, а Уганда готова все решить за две недели, направив подмогу Израилю.

"Каким бы великим Иран себя ни считал, он - ничто. Пока они не признают верховенство Иисуса Христа, я готов отправить 100 тысяч солдат под моим командованием. У меня есть 500 тысяч молодых людей, жаждущих войны. Им просто нужны деньги. Но они готовы съесть этот ваш Тегеран бесплатно", - написал Мухузи.

Тут уж, как говорится, каждому свое. А пищевые пристрастия ряда африканских политиков давно вызывают недоумение. Так, диктатор Экваториальной Гвинеи, человек с очень скромным и коротким именем Франсиско Масиас Нгема Бийого Ндонг, в прямом смысле съел бюджет страны. Был он весьма небольшим, поэтому президент хранил его дома в чемоданах. Правда, трапезничающим купюрами его застали военные, когда он скрывался в джунглях после свержения.

Любят африканские правители и красивых женщин. Большие даже по восточным меркам гаремы имели президент ЦАР Бокасса и Мсвати III - король государства Эсватини, известного до 2018 года как Свазиленд. И это при том, что большинство населения в этих странах исповедуют христианство. Вот и наследник президента Уганды был бы не прочь ввести в свой дворец еще на одну жену. А ведь заявляет, что полон решимости защищать заповеди Христа.

"Он - живой закон. Он чего хочет - то и праведно. В том-то и дело, в основе его эпатажа это "я хочу". Какие законы религии могут его остановить? Он выше этого. Он - пара римский нашего королевства. Точнее, сын папы римского нашего королевства. Ему все можно", - отметил Дмитрий Журавлев, политолог, научный руководитель Института региональных проблем.

А между тем его претензии к Турции, хотя и спорные по форме, между тем имеют под собой основания. На протяжении двух десятилетий Уганда направляет в Сомали войска для поддержания порядка и безопасности в рамках миссии Африканского союза. А Турция тем временем активно инвестирует и имеет от этого неплохие дивиденды. Кайнеругаба предлагает поделиться.

"Дай Бог, чтобы за этим эпатажем скрывался глубокий ум. Но даже глубокий ум в этом случае может не выдержать. Маска прирастает к лицу. Если все время быть эпатажным, можно в какой-то момент оказаться мировым клоуном. Да, это смешно выглядит. Но для тех, кто живет в Уганде, я боюсь, это обернется большой грустью. Потому что вот такой руководитель... А завтра он кого, жену Трампа потребует? Но там ста коровами не обойдешься", - продолжает Дмитрий Журавлев.

Действующему президенту Уганды Йовери Мусевени - 81 год. На этом посту он более 40 лет, и по последним кадрам видно - здоровье уже не то, а значит, новый глава государства на подходе. Его сыну - 51. Окончил британскую Королевскую военную академию, в которой, к слову, учились принцы Уильям и Гарри, а также проходил стажировки в США и Египте. Так что необразованным отпрыском его не назовешь. Не только по праву рождения он получал звания и должности - ранее лично участвовал в боях в Южном Судане.

Но руководство страной в столь сложном и взрывоопасном регионе - совершенно другой уровень. И Мухузи Кайнеругабе еще предстоит на деле проявить себя, показав, кто он на самом деле - глупец, будущий диктатор. Или просто в генерале, несмотря на возраст, все еще детство играет.