Метод тыка, случайности и огромные траты - но именно так вершится большая наука

Грызуну впервые в нашей стране вживили напечатанную на 3D-принтере барабанную перепонку. Подопытная к тому времени была уже немолода. Зато теперь слух отменный. Почти как у детеныша.

"Шиншилла представляет собой идеальную модель для исследования барабанной перепонки. Если посмотрим на других животных, у них может быть извилистый слуховой проход. И потом сложно будет оценивать регенерацию", - объяснила Алеся Бакулина, лаборант лаборатории регенеративной ветеринарии Сеченовского университета Минздрава России.

В лапе кролика с совсем уж неожиданной кличкой "Заяц" кровь бежит по искусственно выращенному сосуду. Здесь более сложная технология - биофабрикация.

"Нам приносят клетки. Данные клетки мы загружаем внутрь. Далее при помощи магнитно-акустических полей клеточки собираются в ту конфигурацию, в ту форму, которая нам необходима", - рассказала Мария Козик, младший научный сотрудник лаборатории НИЯУ МИФИ.

Но не всем, конечно так везет. Японских лабораторных крыс сначала специально заразили аденовирусом, который провоцирует светобоязнь. А потом вдобавок ко всему ослепили яркой вспышкой. Исключительно науки ради. В результате такого "коктейля" у грызунов разрушается кофилин. Белок, отвечающий за переход кратковременных воспоминаний в долговременные. Теперь грызуны не помнят того, что происходило с ними последних несколько часов.

Грозный рык льва и тигра, низкочастотные звуки, издаваемые аллигатором, и протяжный плачь слоненка, потерявшего из виду мать. Именно так звукорежиссёры фильма "Парк Юрского периода" создавали легендарный рев тираннозавра. Его никто из ныне живущих, к счастью, никогда не слышал, а уж тем более - не видел. Во всяком случае - пока. Тираннозавр, оказывается, это не только 9 тонн мяса. Но и ценный мех, точнее, кожа.

Нидерландский музей Artzoo представил экспонат на стыке палеонтологии и высокой моды - сумка из кожи тираннозавра Рекса. Материал вырастили в специальной лаборатории в Ньюкасле. Затем кожу дубят, обрабатывают определенным образом и доставляют на производство. Ультрастильный аксессуар

"Для создания материала использовали небольшие фрагменты белка коллагена, извлеченные из ископаемых останков. С помощью генетических технологий их "встроили" в клетки животных, которые начали вырабатывать коллаген. Затем его переработали в материал, напоминающий кожу", - объясняют СМИ.

Лот выставлен на продажу. Стартовая цена - 575 тысяч евро. Это примерно 57 миллионов рублей. Дамы из Амстердама в предвкушении.

"Это как гомеопатия. Где-то там мимо проходил динозавр - и поэтому это будет называться "кожа динозавра". Чисто коммерческая история для привлечения внимания потребителя", - говорит Алексей Дейкин, кандидат биологических наук, доцент, председатель регионального отделения Общества биотехнологов России.

Как и светящиеся сады. Цель их создания – сугубо эстетическая. Ну или коммерческая. Чтобы вот прямо совсем как в кино. В науке же подобный эффект имеет вполне конкретное название – биолюминесценция. Свойство живых организмов генерировать то самое заветное свечение. От глубоководных медуз до пустынных скорпионов, светлячков или грибов. Как раз у последних китайские ученые выделили необходимые гены. Сначала их пересадили петуньям. А потом процесс пошел. Светятся теперь орхидеи, хризантемы и подсолнухи. Технологию в Поднебесной планируют использовать вплоть до городского освещения. Однако, если разобраться, ноу-хау не случилось.

"Светящиеся фиалки какие-то - это огромное фундаментальное достижение российской науки, Института биоорганической химии замдиректора этого института Ямпольского. Вот эти вот растения, которые настолько хорошо светятся, что в теплице можно ходить без фонарика ночью, это все-таки российское достижение, а не китайское", - уточнил Дейкин.

Кто-то скажет – пустая трата денег и времени. Однако именно так вершится большая наука. Колумб, например, искал короткий путь в Индию, а открыл Америку. Многие действительно полезные изобретения были сделаны случайно. От пенициллина до всем привычных нам липучек.

"Была в советское время шутка про метод тыка. Это - не шутка, это действительно крайне важно. В технических изобретениях очень часто перевороты происходят из курьезов. Физик Торричелли откачал воздух из сферы и обнаружил, что ее невозможно разорвать двумя конными упряжками. Это было просто любопытным наблюдением, но из этого потом родилась вся современная теплофизика", - рассказал футуролог Евгений Кузнецов.

Так что куда кривая выведет – неизвестно. Зато понятен тот самый заветный образ будущего. Благодаря "величайшему из искусств" и его первоисточникам – произведениям писателей-фантастов. Людей, которые в свое время не боялись мечтать и мыслить глобально.

Но пока на Земле не цветут светящиеся сады. Помимо электросамокатов, проблемы пешеходам не создают ховеборды. По лесам не бегают лютоволки. А где-то там, в ночной тиши, к великому счастью, одиноко не рычит тираннозавр Рекс. Человеку приходится достойно нести звание "венца эволюции". Помогая всем братьям нашим меньшим. Они когда-то вспомнят. И хочется верить - отблагодарят.