Сбежавшая из Британии после грандиозного позора Сара Фергюсон найдена: вот где она скрывалась месяцами

Сара Фергюсон попала в грандиозный скандал в прошлом году. Ее обвинили в связи с Джефри Эпштейном, якобы герцогиня знала о преступной деятельности американца. Любимую невестку Елизаветы II лишили титула герцогини Йоркской и выселили из особняка Роял Лодж, где Сара жила вместе с бывшим мужем Эндрю Маунтбеттен-Виндзором.

После этого Фергюсон покинула Британию. Где она находилась, никто не знал. Но внезапно 66-летнюю герцогиню заметили на роскошном альпийском горнолыжном курорте в Австрии. На эксклюзивных фотографиях, полученных изданием The Sun, Ферги выходит из затемненного микроавтобуса Mercedes рядом со своим шале. Сара старалась скрыть свою личность, натянув кепку на половину лица.

"Фергюсон держалась крайне незаметно, находясь высоко в Альпах. Ее давно не видели, и очевидно, что она хотела, чтобы так и оставалось. Даже свою одежду она явно тщательно продумывала, чтобы избежать узнавания. Это место невероятно красивое и большую часть времени очень тихое, поэтому оно идеально подходит для такой публичной фигуры, чтобы затаиться, когда вокруг повышенное внимание", — рассказал источник издания.

В последний раз невестку Елизаветы II видели на похоронах герцогини Кентской 16 сентября 2025 года, хотя известно, что в декабре она также присутствовала на крестинах своей младшей внучки Афины.

В январе сообщалось, что Сара столкнулась с "жилищным кризисом", поскольку ее дочери — принцессы Беатрис и Евгения — не могли предоставить ей жилье, а сама Ферги хотела остаться в Виндзоре.