Этот год станет в России рекордным по количеству новых ГОСТов: что важно знать покупателю

В Советском Союзе все продукты были по единому стандарту. Колбаса, хлеб, пирожные и торты - все делалось по выверенным рецептам. Сегодня на прилавках разнообразия гораздо больше. Глаза разбегаются. Лимонник, американское печенье брауни... Кстати, в этой пекарне оно появилось после визита в Москву спецпосланника Уиткоффа. Рецепта брауни в гостах, конечно, нет, как и многих других. Но производители сегодня сами могут решать, какие стандарты использовать.

В пекарне "Машенька" с ГОСТами дружат. Видимо, поэтому владелец Денис Максимов и не побоялся заявить о себе на прямой линии с президентом. Национальные стандарты по возможности стараются использовать максимально. С хорошими вкусами не поспоришь. Правда, для производителей это не только залог любви покупателей. Но и серьезная нагрузка.

"Потому что там натуральные продукты. И всегда есть у любого предпринимателя соблазн где-то сэкономить. Но надо понимать, что ты потеряешь во вкусе и люди это сразу почувствуют. Поэтому у нас цены для нашего района не совсем низкие. Мы бы могли снизить чуть ли не в два раза, если бы мы применяли заменитель какао, заменитель шоколада", - говорит Денис.

Поэтому при выборе, как официально производить, по ГОСТам или техническим условиям, большинство, конечно, выбирает технические условия. Но если производитель добросовестный, то он и по ТУ будет делать качественную продукцию, придерживаясь проверенных рецептур. Правда, если официально сделал маркировку ГОСТ, то тут уже тотальный контроль заявленного стандарта.

"В ГОСТе самая первая позиция - это позиция требования к сырью. И там очень четко прописано, какое сырье какому нормативному документу должно соответствовать. Поэтому производитель, выпускающий продукцию по ГОСТу, не имеет права изменять рецептуру", - объяснила Елена Мясникова, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии Российского экономического университета имени Плеханова.

На этой неделе премьер-министр Владимир Мишустин провел рабочую встречу с руководителем Росстандарта Антоном Шалаевым. Именно это ведомство разрабатывает ГОСТы и контролирует их выполнение. Государство не на шутку взялось за корректировку старых ГОСТов и создание новых.

"Важно, чтобы привычные товары, новинки соответствовали обязательным требованиям ГОСТов. Для этого, конечно, нужно не только разрабатывать и актуализировать сами нормативы, но и тщательно следить, контролировать их соблюдения соответствия, в том числе и качество продукции. Используя при этом весь арсенал возможностей, которые имеются в распоряжении вашего ведомства", - отметил Мишустин.

Среди новых или обновленных ГОСТов - все чаще продукты питания. Для приготовления полутвердых сыров теперь нужно использовать так называемые химозины микробного происхождения. Это белок, который обладает мелкосвертывающимся эффектом. А значит, сыр будет более качественным. Впервые в России появился ГОСТ на картофельные чипсы. Если на упаковке с хрустящим лакомством будет указан ГОСТ - это гарантия того, что он сделан из натурального картофеля или продуктов его переработки. Также в чипсах определено предельное содержание жира и соли. Станут ли этим пользоваться производители - вопрос. Но покупатели явно будут искать такую маркировку.

С сентября заработает ГОСТ на лапшу фунчозу. Раньше его просто не было, потому что в советские годы и о продукте таком не знали. Стандарт определит требование к составу, виду и размерам этой лапши из кукурузного или картофельного крахмала.

Один из обновленных апрельских ГОСТов - на хлеб.

"Во-первых, изменилась масса хлеба. И если в ГОСТе, который действовал в восьмидесятых годах, масса хлеба была от ноль пяти до одной целой двух десятых килограмма, сейчас по новому ГОСТу масса хлеба уменьшена, то есть производитель может выпускать более мелкоштучные изделия. И ведь это оправдано с точки зрения разумного, рационального потребления", - объяснила Елена Мясникова.

Больший срок хранения стал стандартом из-за новых возможностей упаковки, которой раньше не было. Для малого бизнеса такой ГОСТ фактически не интересен. Объемы не те.

"Вот этот хлебушек у нас продается со скидкой 50 процентов. Ему еще нет 24 часов, он вчерашний. Свежий хлеб у нас выпекался 2-3 часа назад. У нас периодически эти выпеки-допеки происходят, и мы укладываемся в ГОСТ, в старый, советский. Не тот, который сейчас. Новый мы реализуемся в течение 24 часов", - уточнил Денис Максимов, директор пекарни "Машенька".

Знаком качества может быть не только маркировка ГОСТ, но и хорошая репутация. После того, как продукцию этой пекарни попробовал сам президент, здесь еще больше усилили внутренний контроль. А то мало ли что. Заказы приходят даже из других стран.

В Росстандарте говорят - впереди еще много поправок в ГОСТы для хлебобулочных изделий.

"Сегодня продолжается работа по разработке новых национальных стандартов на слоеное тесто, методы испытания, а также методики установления и подтверждения сроков годности хлебобулочных изделий", - сообщила Ирина Шувалова, начальник Управления стандартизации Росстандарта.

Новый национальный стандарт с 1 июня заработает и на некоторые фрукты. Будет конкретизировано содержание токсичных элементов, пестицидов. Вводится запрет на генетически модифицирование организмы. А с 1 ноября хурму будут разделять на три товарные категории - высший, первый и второй сорт. Критериями такой градации станет степень развития фрукта, его состояние, однородность партии, уровень зрелости.

В марте впервые появился ГОСТ на бананы. Он определяет ввоз в страну зеленых, а не желтых фруктов, чтобы они дозревали уже на российских складах. Но этот ГОСТ - тоже добровольный. Фактически - ориентир для поставщиков. Но несмотря на строгость ГОСТов и добровольность их соблюдения, появляются новые - финансовые - механизмы влияния на качество продуктов. Например, налоговое обременение. С мая этого года будет невыгодно добавлять в творожные и сметанные продукты, в сгущенку, мороженое и муссы заменители молочного жира. Если раньше на них была льготная ставка НДС в 10 процентов, то теперь она станет стандартной - 22 процента. А вот товары без заменителей сохранят льготу. А это значит, что теперь на конечную стоимость будет влиять их состав. Так что с продукты с вредными растительными жирами станут дороже натуральных.

Если ГОСТы в советское время были обязательными и их нарушение серьезно каралось вплоть до того, что можно было получить уголовное наказание, то сейчас это дело добровольное. Правда, если производитель принял правила и нарушил их, то может получить штраф. Но игра стоит того - эти заветные четыре буквы из прошлого вызывают доверие сегодняшнего потребителя.