Норвегия "помогла" Киеву неисправными боеприпасами

Неэффективные боеприпасы поставила Украине Норвегия. В минах NM123, переданных украинским военным, не в полной мере работал взрыватель, сообщает издание норвежской армии Forsvarets forum.

Осколочно-фугасная мина калибра 81 миллиметр оснащена переключателем взрывателя. Отправленные на Украине боеприпасы считались "ограниченно пригодными", однако коллег из ВСУ норвежские военные о проблеме не предупредили.

Издание поясняет, что взрыватель этого типа мин позволяет выбрать воздушный подрыв или срабатывание от удара. На поставленных Украине изделиях из-за неисправности работал только режим подрыва от удара, а большинство боеприпасов вообще не срабатывало.