Столицу накроет аномальный холод со снежной крупой

Арктическое вторжение принесет в столицу аномальный холоди снежную крупу. По данным главного специалиста информационного портала "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, в понедельник, 20 апреля, температура опустится до минус 10 градусов.

Как рассказала метеоролог изданию 360.ru, похолодание начнется в ближайште выходные. В субботу ожидается полюс 6-плюс 8 градусов ночью и плюс 11-плюс 13 градусов днем. В воскресенье — плюс 2-плюс 4 градуса ночью и плюс 7-плюс 10 градусов днем, пройдут кратковременные дожди.

В целом температура воздуха в Москве окажется на 3-4 градуса ниже нормы. Существенного повышения температуры в столице можно ждать не раньше последней пятидневки месяца. О резком ухудшении погодных условий в столице предупредили и в МЧС. Водителей призвали снизить скорость из-за гололедицы на дорогах.