Иран объявил об открытии Ормузского пролива

Проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт. Статус действует на время прекращения огня, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

По словам Аракчи, проход судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым в соответствии с достигнутым в Ливане соглашением о прекращении огня. Режим действует на оставшийся срок перемирия и на согласованном маршруте. Министр напомнил, что об этом было объявлено организацией портов и морского судоходства Ирана, передает ТАСС.

Заявление иранского МИД об открытии Ормузского пролива обвалило стоимость нефти. По данным торгов, с 96 долларов за баррель марки Brent цена менее чем за полчаса упала ниже 90 долларов.