Вооруженного автоматом мужчину разыскивают в Оренбургской области

В Оренбургской области разыскивают вооруженного автоматом мужчину. Он скрылся после нападения на полицейских в районе города Новотроицка.

Задержать 52-летнего Сергея Басалаева, находящегося в федеральном розыске, попытались еще накануне. Он открыл огонь по правоохранителям. Один полицейский погиб, еще трое получили ранения. Грузовик, который угнал подозреваемый, обнаружен. Местность прочесывают сотрудники Росгвардии и МВД, в том числе кинологи. Также в операции задействован вертолет.

Жителей просят соблюдать осторожность, по возможности - ограничить передвижения. И при обнаружении злоумышленника сразу сообщить в дежурную часть.