Стартовала регистрация участников конкурса "Большая перемена"

В национальном центре "Россия" был дан старт регистрации участников конкурса "Большая перемена" для школьников и студентов техникумов и колледжей. А еще прошла встреча с победителями и финалистами прошлых сезонов.
Флагманскому проекту "Движение первых" - 6 лет. За это время участниками проекта стали более 7 миллионов человек. Победители получают премии до миллиона рублей на реализацию своих проектов или на обучение. Также им начисляют дополнительные баллы к портфолио достижений для поступления в вузы.
Главным призом в этом году для победителей 5-7 классов станет "Путешествие мечты" - на поезде через всю нашу огромную страну. А победители международного трека получат возможность обучения на бюджетной основе в российских вузах. Педагоги призеров и победителей конкурса получат 150 тысяч рублей и возможность поучаствовать в образовательных программах, а также совершить путешествие по стране.
"Большую перемену" в этом сезоне ждут большие перемены. Успешность, конечно, зависит от личных качеств, талантов, трудолюбия, энергии, воли к победе, умению вставать и подниматься после неудач - все через это проходят, чудес не бывает. Но на самом деле, задачи и вызовы, которые в современном мире стоят перед человеком, они, как правило, такие, с которыми в одиночку справиться невозможно. У нас остается индивидуальный трек, кто хочет принимать участие в индивидуальном, такая возможность есть, есть возможность дойти до финала, победить и получить все, что положено победителю "Большой перемены". Но параллельно с этим мы запускаем отдельный трек - командный", - сказал Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента, председатель наблюдательного совета АНО "Большая перемена".