Стартовала регистрация участников конкурса "Большая перемена"

В национальном центре "Россия" был дан старт регистрации участников конкурса "Большая перемена" для школьников и студентов техникумов и колледжей. А еще прошла встреча с победителями и финалистами прошлых сезонов.

Флагманскому проекту "Движение первых" - 6 лет. За это время участниками проекта стали более 7 миллионов человек. Победители получают премии до миллиона рублей на реализацию своих проектов или на обучение. Также им начисляют дополнительные баллы к портфолио достижений для поступления в вузы.

Главным призом в этом году для победителей 5-7 классов станет "Путешествие мечты" - на поезде через всю нашу огромную страну. А победители международного трека получат возможность обучения на бюджетной основе в российских вузах. Педагоги призеров и победителей конкурса получат 150 тысяч рублей и возможность поучаствовать в образовательных программах, а также совершить путешествие по стране.