Собянин: Комплекс предприятий строительной промышленности открыли в Зеленограде

Еще недавно здесь было пустое поле. Сегодня - современное производство. Построенный при поддержке города промышленный комплекс объединил под одной крышей заводы газобетона, стеклопакетов, модульных фасадов и технопарк. Созданы более 800 новых рабочих мест.

"Открыли в Зеленограде один из крупнейших в России комплексов предприятий по производству строительных материалов. Продукция нужна для строительства жилых домов, в том числе по программе реновации, соцобъектов и другой городской инфраструктуры. Создание этих производств - полностью за счет частных инвестиций. Мы же присвоили комплексу статус масштабного инвестиционного проекта и предоставили под его строительство землю в аренду по льготной ставке - один рубль в год", - сообщил Сергей Собянин.

Завод архитектурных стеклопакетов - здесь делают не просто окна, а сложные светопрозрачные конструкции для фасадов небоскребов, бизнес-центров и жилых комплексов. Шумопоглощение, энергосбережение, защита от ультрафиолета – все на уровне мировых стандартов.

"Этот завод - самый современный на территории. На нем применены самые инновационные подходы в производстве архитектурных стеклоизделий. Все стекло, которое перемещается между участками на заводе, перемещается по автоматическим конвейерам, управляется все производственной программой. Это сделано для того, чтобы обеспечить безопасность сотрудников при производстве стеклопакетов", - рассказал Олег Максюта, технический директор производственной компании.

А это - завод автоклавного газобетона. Материал – основа современного строительства: легкий, прочный, энергоэффективный. Особенность предприятия в возможности быстрой перестройки производственных линий под разные продукты. Производительность – до 450 тысяч кубометров газобетона в год.

"Очень сложные роботизированные заводы. Для строительной отрасли - это один из локомотивов и драйвер городской экономики, экономики и всей страны. Важно, чтобы заводы отвечали и уровню роботизации, энергоэффективности и экологичности производимых продуктов", - отметил Анатолий Гарбузов, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Завод светопрозрачных конструкций и модульных фасадов производит готовые системы, которые монтируются на здание как конструктор. Такие решения ускоряют строительство и повышают качество.

"Новая площадка, новое великолепное здание. Здесь у нас больше гораздо площади, все современное. Мы заменили часть оборудования, которая позволяет нам работать более эффективно и снижая затраты", - указал Валерий Ташматов - заместитель генерального директора "Первого ДСК".

Сегодня Москва активно обновляет жилой фонд, строит новые районы, возводит социальные объекты. Спрос на качественные стройматериалы огромен. А свой производитель - это не только стабильные цены, но и независимость от импорта.