В музее-заповеднике "Царское Село" завершается подготовка к летнему сезону

Весну в Царском Селе узнают безошибочно - по звуку. И это не пение птиц, а визг и жужжание инструментов. Крепкие футляры прячут еще холодные фигуры, но на улице уже устойчивый плюс - пора "раздеваться".

Всю зиму короб надежно укрывал "Девушку с кувшином" - это местная муза, единственная скульптура, которую исполнили специально для Екатерининского парка. Воспетое поэтами бронзовое изваяние на гранитной скале перезимовало без потерь. Влага внутрь не попала.

"При Елизавете Петровне, при Екатерине скульптуры укрывали тоже специальными коробами, только они были сделаны из дерева. Сейчас сама технология немножко упрощена. Это деревянная основа на металлических листах со специальными продухами, потому что очень важно, чтобы внутри футляра зимнего циркулировал воздух", - рассказала Наталья Лансере, хранитель скульптуры ГМЗ "Царское Село".

Нога у парковой музы сияет от частых поглаживаний. Говорят, желания исполняются. Только это вредно для бронзы.

Сезон "обнажения" в Царском Селе начался раньше обычного - повезло с погодой. Уже сняли зимнее облачение с коллекции гальванопластики и мрамора.

Пару лет назад Амфитрита зимовала не футляре, а в реставрационной мастерской. Ее приводили в порядок. Шедевр скульптора Пьетро Баратта, чье мастерство в стиле барокко оценил сам Петр Первый. На эрмитажной аллее Царского Села этой весной коллекцию венецианских статуй-подлинников 18 века открыли редкому петербургскому солнцу одной из первых.

Пока скульптуры аккуратно согреваются, для них уже готовят эффектное обрамление. Ранняя весна в этом году на руку садам и паркам музея-заповедника. Все 80 тысяч луковичных, которые высадили зимой, уже эффектно распускаются. К нарциссам подсаживают виолу - так будет еще красивее.

Весенние цветы затем уступят место летним - им не придется томиться ожиданием в оранжереях. А там уже и осень. Здесь придерживаются традиций. В Собственном садике царит дух 19 века. Гортензии, бегонии. Фрейлинский, где любили гулять Елизавета Петровна и Екатерина II, будет благоухать розами старинных сортов. Газон, на котором появились робкие первоцветы, скоро превратится в настоящий английский.

"Затянется маргариткой. И это уже традиция именно английских садов и парков. То есть здесь эта маргаритка появилась больше, чем 100 лет назад. И вот она тихонечко живет, переживает все эти эпохи, сопровождает эти газоны и напоминает нам об этой красивой традиции", - отметила Ольга Филиппова, главный хранитель парков ГМЗ "Царское Село".

Чуть позже, когда осядет пыльца, скульптуры бережно очистят. Мягкими щетками, вручную, с детским мылом. Но до конца этой недели вход в Екатерининский парк еще бесплатный. Чтобы все смогли насладиться атмосферой с трехсотлетней историей.