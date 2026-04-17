В семье Павла и Надежды Мамаевых произошла трагедия

В семье футболиста Павла Мамаева произошла страшная трагедия. Его жена Надежда потеряла папу.

О своем горе Мамаева рассказала сама. Супруга спортсмена нашла силы, чтобы выйти в соцсети и поделиться печальной новостью. Надежда не назвала причину смерти отца, но отметила, что он в последние месяцы боролся с серьезной болезнью.

По словам Мамаевой, ее папа ушел внезапно, еще совсем недавно он общался с Надеждой и был готов бороться со своим недугом. "Сегодня 17.04.2026 не стало моего папы … мы долго боролись за него, он сам боролся за себя и очень хотел жить, но болезнь оказалась сильнее… Она забрала из него всю силу, жизнь и сегодня утром, тихо, во сне он ушел", — поделилась жена футболиста.

На своей странице в соцсети Надежда разместила кадры из семейного фотоальбома. На архивных снимках она позирует с любимым папой. Для Мамаевой отец был главной опорой и надежной поддержкой всю жизнь.

"Очень больно терять свои корни! Он был очень сильный во всех смыслах человек, очень умный, сложный, красивый и „ вечно молодой „! Таким я тебя и запомню прощай, Папа“, — подписала фотографии Надежда.