Трамп поблагодарил Тегеран за открытие Ормузского пролива

Дональд Трамп поблагодарил Тегеран за решение полностью открыть Ормузский пролив. При этом президент США назвал его "Иранским проливом".

Как написал американский лидер в своей соцсети Truth Social, Тегеран объявил, что "Иранский пролив" полностью открыт. Он готов для полного прохода судов.

В то же время, по словам Трампа, американская морская блокада Ирана остается в силе. Она сохранится в полной мере, пока сделка с Тегераном не будет завершена на 100%, написал американский президент. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи ранее сообщил, что Ормузский пролив полностью открыт на оставшийся период действия соглашения о прекращении огня. Подчеркивается, что проход судов через пролив будет осуществляться по согласованному с Ираном маршруту.