Путин обсудил с Совбезом взаимодействие со странами СНГ

Владимир Путин 17 апреля по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Обсуждалось взаимодействие со странами СНГ, сообщила пресс-служба Кремля.

По словам президента, к этому вопросу у Москвы всегда было и будет особое отношение, проделывается большой объем работ - в том числе в сфере экономики.

Как добавил глава государства, у России со странами СНГ на протяжении десятилетий сложились особые отношения в самых разных сферах.

С докладом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.