ВКС России получили партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. В сообщении Объединенной авиастроительной корпорации сказано, что самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний. Подчеркивается, что Су-35С остается одной из самых эффективных машин этого класса.

Эти истребители сегодня — самые результативные современные боевые машины в мире. Преимущества российского самолета назвал первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков.

Артяков сообщил, что летчики отмечают высокие характеристики Су-35С. Истребители - рекордсмены по числу перехваченных военных летательных аппаратов противника. Эти самолеты прекрасно зарекомендовали себя в войсках.