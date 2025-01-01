Трамп решил бесплатно забрать обогащенный иранский уран

Соединенные Штаты получат всю "ядерную пыль", созданную американскими бомбардировщиками B-52. И платить за это Вашингтон не собирается, написал американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Ядерной "пылью" Трамп называет высокообогащенный уран, который хранится на иранских ядерных объектах в Исфахане, Натанзе и Фордо. По ним США наносили авиаудары в июне 2025 года.

Как написал Трамп, эта сделка никоим образом не касается Ливана. Однако США будут отдельно работать с Ливаном и урегулируют ситуацию с движением "Хэзболла". Кроме того, по словам американского лидера, Израиль больше не будет бомбить Ливан – США запрещают ему это делать.