Брюссельским чиновникам напомнили факты использования пространства ЕС украинскими беспилотниками. Сообщение опубликовала пресс-служба аппарата Совета безопасности России. В Совбезе ответили на заявление представителя ЕС Аниты Хиппер об отсутствии подтверждений ударов по России из воздушного пространства европейских стран.

Как отмечается в сообщении, Анита Хиппер не может не знать, что дроны по законам аэродинамики летят через воздушное пространство, а не из космоса. Что же касается фактов, то 31 марта над Ленинградской областью сбито 38 ударных БПЛА, пытавшихся атаковать российские гражданские объекты со стороны стран Прибалтики.

Два беспилотника упали 29 марта вблизи города Коувола на юго-востоке Финляндии. Один из дронов опознали как украинский Ан-196, второй обнаружили позже: он летел со стороны Украины и нес взрывчатку. 11 апреля полиция Финляндии обнаружила еще один украинский беспилотник в районе общины Иитти на юго-востоке страны.

В Совбезе сомневаются, что г-же Хиппер понравится, если по дороге на свою работу в офис ЕК, она обнаружит "сбившийся с курса" украинский БПЛА с неразорвавшейся боевой частью. Хотя ему страны ЕС "не давали разрешения на пролет в сторону России", но он почему-то летел именно туда.