Названы новые имена героев спецоперации

Сапёр, младший сержант Дмитрий Калинин несколько часов проделывал ход в минно-взрывном заграждении ВСУ, оставаясь незамеченным для врага. Он обезвредил боеприпасы и самодельные устройства. Благодаря его грамотным действиям наши штурмовики смогли без потерь прорвать оборону противника и захватить важный опорный пункт.

Младший сержант Ранис Ахмеджанов вместе со своей штурмовой группой захватил вражеский форпост без потерь. А затем грамотно распределил замаскированные огневые точки на возможных направлениях контратаки противника. Когда боевики пошли в наступление, наши военные нанесли по ним сокрушительный удар. С большими потерями неонацисты отступили.