Ночью 18 апреля в небе над Россией сбили 258 беспилотников

Минувшей ночью над территорией России сбито 258 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 17 регионов и акватории Азовского и Чёрного морей. Средства ПВО сработали в Крыму, на Кубани, в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областях.

В Севастополе и Ленинградской области после атаки БПЛА возникли возгорания на промышленных объектах. В Новокуйбышевске дрон упал рядом с родильным домом, никто не пострадал.

Ночью из-за угрозы беспилотников вводились временные ограничения в аэропортах Кирова, Калининграда, Бугульмы, Нижнекамска, Пскова, Нижнего Новгорода, Ярославля и в аэропорту "Пулково".