В зоне СВО российская армия берёт в окружение один из последних ключевых оплотов неонацистов в ДНР - город Доброполье. Идут штурмы с востока и юга. На обочинах догорает натовская техника.

Наши операторы дронов - не пропускают ни одной машины с вражескими резервами. Ещё за сутки на этом участке уничтожены два танка и несколько гаубиц.

Реактивная артиллерия сорвала новую попытку ротации ВСУ на Запорожском направлении. Расчёты систем "Град" нанесли сокрушительные удары по крупному опорному пункту, ликвидировали здания, где находился штаб боевиков.