Иран выдвинул ультиматум Израилю и открыл Ормузский пролив

К Ормузскому проливу, открытому накануне для судоходства, сейчас направляются более 30-ти коммерческих судов, в том числе нефтяные танкеры. В Белом доме заявляют, что, несмотря на возобновление движения, американские силы продолжают блокировку иранских портов.

В свою очередь, в исламской республике подчеркнули, что возобновят блокаду морского коридора, если Израиль вновь начнёт наносить удары по Ливану. Запрет на такие действия Тель-Авиву выдал Дональд Трамп.

Его заявления в соцсети застали врасплох кабмин еврейского государства. По данным СМИ, Биньямин Нетаньяху был шокирован словами американского лидера.