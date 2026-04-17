Трамп заявил о заключении сделки с Тегераном "через день-два"

Иранцы хотят встречаться с представителями США. Они хотят заключить сделку, заявил американский президент Дональд Трамп.

Трамп утверждает, что достижение Тегераном и Вашингтоном договоренностей о прекращении конфликта возможно в течение ближайшей пары дней. По словам американского лидера, встреча, вероятно, состоится на выходных. Сделка будет заключена в течение следующего дня или двух, заявил Трамп порталу Axios.

Ранее хозяин Белого дома поблагодарил Тегеран за решение полностью открыть Ормузский пролив. В то же время, по словам Трампа, американская морская блокада Ирана остается в силе. Она сохранится в полной мере, пока сделка с иранской стороной не будет завершена на 100%.