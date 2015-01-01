Вот как выглядит скромная могила Плисецкой и Щедрина: последнюю волю супругов бесцеремонно нарушили

Майя Плисецкая скончалась 2 мая 2015 года. Балерина завещала сохранить ее прах до тех пор, пока не умрет Родион Щедрин. Муж пережил балерину на 10 лет, композитора не стало 29 августа 2025 года.

Целое десятилетие Щедрин хранил прах любимой, чтобы воссоединиться с ней после смерти. Композитор и барина просили, чтобы их останки соединили вместе и развеяли над Россией. 25 ноября прошлого года Андрис Лиепа сообщил, что прах артистов был развеян над Окой. Место было выбрано не случайно. Майя Михайловна и Родион Константинович познакомились на вечере в доме Лили Брик в Звенигороде. Прах Брик был так же развеян над Окой.

В своем завещании балерина отмечала, что не желает покоиться в земле. Композитор поддерживал жену в этом. Супруги даже после смерти стремились к полной свободе и не хотели быть привязанными к какому-либо месту.

Но 16 апреля стало известно, что волю артистов нарушили. Развеяли лишь часть праха. Оставшуюся часть захоронили на Новодевичьем кладбище столицы. В Сети уже появились кадры с места упокоения супругов. Видео в своем канале разметил блогер Андрей Флор.

(Фото могилы Плисецкой и Щедрина смотрите по ссылке —>)

Могила Майи Плисецкой и Родиона Щедрина находится на пятом участке Новодевичьего кладбища у самой стены. Она украшена хвойными ветками и розами. Супругам поставили один крест на двоих, а рядом с ним черно-белое фото, на котором балерина и композитор молодые и красивые.